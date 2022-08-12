Evinizden çıkmadan dünyayı gezmenizi sağlayan 7 mükemmel site
Artık neredeyse her evde bulunan bilgisayar ve internet sayesinde dünyanın bir ucunu birkaç tıklamayla gezme imkanı bulabiliyoruz.
Teknolojinin gelişmesi kuşkusuz insanoğlunun hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Birçok işimizi ve ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bilgisayar ve internet de bu konuda insanoğlunun neredeyse eli ayağı olmuş durumda. Teknoloji sayesinde hiç gidilmeyen, görülmeyen yerler bile birkaç parmak hareketi ile önümüze serilebiliyor.
İşte dünya üzerinde görmek isteyip de gidemediğimiz yerleri elektronik aletlerimiz vasıtasıyla görmemizi sağlayan 7 harika web sitesi…
Louvre Müzesi sanal tur
Fransa'da bulunan ve dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre Müzesi'ni sanal bir turla oturduğunuz yerden gezebilirsiniz. Müze içerisindeki bazı popüler sergilerden ve eserlerden bazıları ücretsiz olarak sanal turlarla gezilebiliyor.
Air Pano
Air Pano, 2006 yılından bu yana dünyanın birçok farklı ve ilginç yerinden 360 derece fotoğraflar paylaşıyor.