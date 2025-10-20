Evini aşiret bastı! Rojin hakkında söylediği o sözler başını yaktı

ROJİN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada gündem olan anlarda, şahsın Rojin Kabaiş hakkında konuşurken "Yatılı okulda Rojin gibi hanımcıklar var. Bana ne Rojin’den! Adam gelmiş buraya, 'Rojin için adalet, Rojin için adalet'" dediği görüldü.