Evini aşiret bastı! Rojin hakkında söylediği o sözler başını yaktı

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi konuşulmaya devam ederken bir adamın canlı yayında Rojin hakkında söyledikleri başını yaktı. Evine İzol aşireti üyelerinin gelmesi üzerine şahıs özür diledi. Ayrıca evde arbede yaşandığı görüldü.

Hayatını kaybeden üniversiteli Rojin hakkında söylediklerinden dolayı başına gelecekleri tahmin edemeyen şahıs özür dilemek zorunda kaldı.

ROJİN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada gündem olan anlarda, şahsın Rojin Kabaiş hakkında konuşurken "Yatılı okulda Rojin gibi hanımcıklar var. Bana ne Rojin’den! Adam gelmiş buraya, 'Rojin için adalet, Rojin için adalet'" dediği görüldü.

ARBEDE VE ÖZÜR TAKİP ETTİ
Tepki çeken bu ifadelerin ardından sosyal medyada şahsın evinde arbede yaşandığı anlar paylaşılmaya başladı. Bununla birlikte bir de özür videosu geldi.

ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin’in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. 

