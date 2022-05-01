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Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi

Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine gitmekte olan kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kadının çocukları annelerinin başında endişeyle bekledi...

Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çocuklarıyla beraber evine gitmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan çocukları yaşananları endişe ile takip etti.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi 4599 sokakta meydana geldi. 

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Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi

Edinilen bilgiye göre, okuldan aldığı çocuklarıyla beraber evlerine gitmekte olan Nurten Aktaş’a, Gülveren Caddesi Perşembe Pazarı istikametinden gelen A.K.’nin kullandığı 07 LRB 22 plakalı araç çarptı.

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Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi

Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken yanındaki kızları olanları endişeyle takip etti. Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında endişeyle bekledi
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