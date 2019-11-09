Evine dön!..

Sayın Ali BABACAN…

Ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkesinin istikrarsızlığı asla istemeyen insanın yüreğinden gelen en samimi duygularla seslenmek istedim…

Çünkü görüyorum ki sizden beklenti de bu!..

İster bir mektup ister bir çağrı kabul edin...

Sayın Babacan...

Türkiye artık 2000 ’li yıların öncesine dönmemeli..

17 yılda elde ettiği o büyük kazanımları kaybetmemeli…

Türkiye sizi Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı olarak tanıdı ve bağrına bastı…

Kuşkusuz sizler de bakan olarak hizmetlerinizle güzel izler bıraktınız…

Ama buna vesile olan kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değil…

Şöyle vicdanınıza bir sorun!

O olmasaydı AK Parti olur muydu?

O olmasaydı siz dava arkadaşları böylesine siyasetin gözde ismi olur muydunuz?

O olmasaydı bu milletin hizmetkarı olabilme şansını yakalayabilir miydiniz?

ABD’den geldiniz, kendinizi Türkiye’ yi yöneten A takımın içinde buldunuz!

Kim buna vesile oldu?

Şimdi hiç gereği yokken…

Kendinize yeni bir siyasi yol çizmek adına AK Parti’den istifa etmenizden bu davaya gönül veren milyonlarca AK Partili büyük üzüntü duydu ve duymaya devam ediyor…

Kabullendiler mi sandınız!

*

Sayın Babacan...

Şunu görüyorsunuzdur ki, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin başında olduğu müddetçe, kuracağınız yeni bir parti ile iktidar alternatifi olma şansınız mümkün değil!..

Olsanız ,olsanız CHP’ye stepne olursunuz!

Yapılan bütün anketler gösteriyor ki, Davutoğlu ile sizin toplam oy oranınız tek haneyi aşamayacak…

Kuracağınız söylenen yeni partilerle sadece Tayyip Erdoğan’ı devirmek için bilenenlerin değirmenine su taşıyacağınızı muhalefet bileşenlerini mutlu edeceğinizi düşünmemeniz mümkün mü?

Peki vicdanınız buna ne der?

AK Parti’ye verdiğiniz bunca emeğin bir anda yok olmasını içinize nasıl sindireceksiniz…

*

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük bedeller ödeyerek sizlerinde desteği ile oturduğu koltuğa yarın bugüne kadar mücadele ettiğiniz insanlardan birinin oturması halinde, bu davaya görül verenlerin karşısına nasıl çıkacaksınız?

Bir düşünün sevgili bakanım…

AK Parti tabanında hala size karşı büyük bir sempati olduğunu ve sevildiğinizi bilin…

Bu sevgiyi yok etmeye, tabanı kırmaya hakkınız var mı?

Tayyip Erdoğan’a karşı liderlik yarışına girmeyi düşünmeniz eşyanın tabiatına aykırı sevgili bakanım…

Ülkenin geçtiği son derece kritik süreçte, 2023 seçimlerinin gerek iç gerek dış mihraklar tarafından Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek üzere kurgulandığını görüyorsunuz!

Sonrası tufan!

*

Tayyip Erdoğan gitse Ekrem İmamoğlu veya Kemal Kılıçdaroğlu gelse mutlu mu olacaksınız?

Abdullah Bey, tarihi bir hata yapıp bütün tabanın gönlünü kırarak CHP’nin gazı ile Tayyip Erdoğan’a karşı aday olmayı düşündü de ne oldu?

Geçit vermediler…

Size mi verecekler…

Hem kendinize hem de uzun yıllar sadece Bakan-Başbakan-Cumhurbaşkanı olarak değil, abi kardeş gibi omuz omuza verdiğiniz Tayyip Erdoğan’a ihanet etmeyin…

17 yılda hayal denilenleri gerçeğe dönüştüren bu davanın birer evlatları olarak, bu büyük dava yolculuğunun altına dinamit koymayın…

Ülkeyi yeniden CHP zihniyetine mahkum etmek vicdansızlığını yapmayın…

İşte İstanbul gitti ne oldu?

Seçimde Binali Yıldırım’a destek vermediniz ne oldu?

Üzülmediniz mi?

Binali Bey sizin 'ağabeyiniz' değil miydi?

*

Sayın Babacan…

AK Parti tabanı sizi öyle tanımadı…

Hep sempati hep sevgi ile baktı…

Bu sevgiyi toprağa gömmeyin…

Bu vicdani sorumluluk yarın kalbinizi yakar!

Kılıçdaroğlu, HDPPKK, FETÖ, ABD, İsrail vs. bilmiyor mu?

Ha Tayyip Erdoğan…

Ha Ali Babacan!

Birbirinizden farkınız olmadığını bilmiyor mu?

Biliyor…

Verir mi size Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu!

*

Sayın Ali Babacan...

Tayyip Erdoğan’ın kalbinde hala “Eski dost düşman olmaz” sözü misali yeriniz olduğunu bilmemeniz mümkün değil…

Recep Tayyip Erdoğan varken ne kurarsanız kurun iktidar olamayacağınız apaçık ortada iken, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı koltuğundan indirmek için sizin Erdoğan'dan koparacağınız bir iki puana umut bağlayan başını CHP' nin çektiği muhalefete omuz mu vereceksiniz?

Mümkün mü?

Bu davaya,Tayyip Erdoğan'a gönül veren milyonların yarın sizi ihanet ile suçlayacağı gerçeğini kabullenmeniz mümkün olacak mı?

Kim sizin dostunuz...

Tayyip Erdoğan'mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'mu?

Bu ülkede her iki kişiden birinin oy verdiği,17 yıl birlikte aynı dava yolculuğu yapıp omuz omuza verdiğiniz Tayyip Erdoğa'a karşı “Ben varım” demenizin hiçbir karşılığı olmuyor!..

Olmazda...

Bırakın parti kurma sevdanızı kenara…

Yarın seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan’a muhalefet yapmayı, eleştirmeyi siz kabul etseniz de vicdanınız asla kabul etmeyecektir…

*

Unutmayın ki;

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’den intikam almak isteyenler var!

Buna fırsat vermeyin…

2023 seçimleri, 2002 yılında çıktığınız kutsal dava yolculuğunun büyük finalidir…

Bu finalin seni beni yok…

O finali kaybetmeyin…

O finali Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyin…

*

Bu dünya baki insanlar fani…

Tayyip Erdoğan bu makamları alıp gitmeyecek…

Oyuna gelmeyin…

Tayyip Erdoğan’ın 2023 yolculuğunda önüne çıkmanız, bilin ki bugüne kadar yaptıklarınızı “HARAKİRİ” ile yok etmeniz demek olacaktır…

Kalpler kırılsa da aynı davanın…

Aynı dünya görüşünün temsilcilerisiniz…

Allah uzun ömürler versin yarın birbirinizin tabutlarını omuzlayacak insanlarsınız…

Erbakan hocanın tabutunun altına kimler girdi?

*

Bazıları ‘Tayip Erdoğan’da Erbakan hocaya yanlış yaptı’ diye sözde örnek veriyor ya…

Mümkün değil…

Her zaman iddia ettim…

Erbakan hocanın o günlerde Tayyip Erdoğan’a tepkisi onun önünü açmak anlamında korumaktan başka bir şey değildi…

Erbakan hocanın önünü kesenler Erdoğan için ‘O Erbakan hoca gibi değil’ diyerek faka basmıştır..

Tayyip Erdoğan Erbakan Hoca’nın eseridir..

Yani Tayyip Erdoğan’ın yolunu Erbakan hocanın sessizce açtığı bir

bir gerçektir ki Erdoğan, Erbakan hocanın düşündüklerini, hayal ettiklerini gerçeğe dönüştüren bir dava adamıdır…

Sayın Babacan…

CHP zihniyeti o yolu sizlere açmaz…

Unutmayın…

Sizler Tayyip Erdoğan’ın yanında güçlüsünüz…

*

AK Parti tabanında bir anket yaptırın…

Bakın bakalım bu taban sizi nasıl seviyor?

Bakın bakalım partiden istifa etmenize ne diyor?

Sorun bakalım…

Ve bu parti tabanı partiden ayrılmanızı içine sindiriyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı parti kuracak olmanız nedeniyle size kırgın mı değil mi?

Gelin bu sevda bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar el ele omuz omuza verin…

*

AK Parti iktidarının eksikleri, yanlışları yok mu?

Elbette var!

Her iktidarın, her kulun olduğu gibi…

Bunların nasıl giderileceği, çözüm yolları, yeni önerileri Tayyip Erdoğan’a sunarak, ikna ederek, görüşerek Ümmeti Muhammed’e hizmet edebilirsiniz…

Aksi takdirde CHP zihniyeti ve yandaşlarına!

Sevindirmeyin emperyalistleri…

Sevindirmeyin PKK’yı, YPG’yi, FETÖ’yü, CHP’yi, HDP’yi,ABD'yi,İsrail'i,Fransızı!

AK Parti hepinize yeter…

Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye’ nin yarınları için el ele verin…

17 yılda elde edilen bütün kazanımların yok olmasına çanak tutmayın…

Bu koltukları size bırakmazlar Sayın Babacan…

Önemli olan millete hizmet yolculuğunda ille de koltuk sahibi olmak mı?

Yoksa Allah’ın rızasını kazanmak mı?

17 yıldır ‘Yarın CHP ile el ele verip Erdoğan’ı deviririz’ diye mi çalıştınız!

Büyük resmi görün…

Sizleri birbirinize kırdırıp o makamları ele geçirecekler..

Sayın Babacan bu oyunu bozun...

Biliyorlar ki…

Ha Tayyip Erdoğan, ha siz!..

Sayın Babacan hep birlikte söylediğiniz Sezai Karakoç'un o muhteşem sözünü unutmayın..

'Davamız ve dava için kavgamız hakikat davası, hakikat savaşıdır.'

Herkes görüyor ki;

Türkiye Cumhuriyetinin 'Hakikat davası hakikat savaşı bitmedi'

Gelin...

Yol yakınken evinize geri dönün...

Evin Reisinin kapısı açık...