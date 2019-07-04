Evindeki seks partisinde öldü! Çalışanı anlattı BAE prensi cinsel ilişkiye girmek için...
Arap dünyası Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi'nin ölümünü konuşuyor. Bir çalışanı Kasimi'nin ölümünün ardından şok açıklamalar yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasimi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasimi'nin ölümünün ardından İngiliz basınında Kasimi'nin çalışanlarıyla yapılan röportajlara dayandırılan haberler ortaya çıkmaya başladı.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Arap prensinin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Kasimi’nin sahibi olduğu erkek giyim markasının çalışanlarının ifadelerine göre BAE prensi, her hafta sonu İngiliz sosyetesinden isimlerinde aralarında olduğu, hayat kadınları ve kalabalık arkadaş grubundan oluşan partiler düzenliyordu.
Kasimi’nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını belirten gazete, prensin uzun süren partiler sonucunda bir canavara dönüştüğünü de belirtti.