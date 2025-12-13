BIST 11.311
Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde evinde çıkan yangında 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaşamını yitirdi.

Zeynep Keklik'e ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keklik'in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

