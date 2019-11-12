Evin bodrum katında bile yapılabiliyor aylık geliri 3 bin 500 lira

Selçuk: “Minimum alanda maksimum üretimle girdiler artınca, üreticimiz de işine daha sıkı sarılıyor" Isparta il genelinde yaklaşık 50 bin dönümlük alanda mantar üretimi yapıldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Isparta’da üretilen mantarlar, büyük metropol illere ve başka şehirlere gönderiliyor. Yılda, yaklaşık 5 bin ton civarında bir mantar üretimimiz oluyor. Ben üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. İl genelinde, her bölgede bu mantarhane dediğimiz çadırlardan mevcut. Bu üretim miktarı, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası bölgemizde biraz daha fazla. Üreticiler olarak şunu yapmamız lazım; minimum alanda maksimum ürün üretimi, biz, bunu yapabildiğimizde, insanlarımız daha çok para kazanırlar, daha çok ekonomik girdi sağlarlar ve böyle olunca da işlerine daha sıkı sarılırlar” diye konuştu.