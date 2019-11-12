Evin bodrum katında bile yapılabiliyor aylık geliri 3 bin 500 lira
ISPARTA'da tesisatçı ortaklar, boş arazilerini mantar üretimi ile değerlendirdiler, şimdi her biri aylık 3 bin 500 lira kazanıyor. Mantar üreticisi Zübeyir Çelik, “Bu işi evinizin bodrum katında dahi yapabilirsiniz” dedi.
Türkiye’de üretilen ve dünyaya ihracat yapılan birçok ürün yetiştirilmesinde listelere adını yazdıran Isparta’da yıllık ortalama 5 bin ton dolayında mantar üretimi yapılıyor. Kentte, 50 bin dönümlü arazide üretilen kültür ve istiridye mantarları, özel firmalar aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.
Tarımda en önemli şeyin, minimum alanda maksimum üretim yapmak olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 180 metrekarelik alanda kurulu 4’er katlı çadırlarda yaklaşık 720 metrekarelik bir kapasitede üretim yapıldığını anlattı.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Burada 180 metrekarelik alanda, 3 tünelde üretim yapılıyor. 180 metre kulağa az gelebilir ama buradaki 4 katlı üretim ile normalde 720 metrekare alanda yapılan üretimden elde edilen verim alınmış oluyor” dedi.
Selçuk: “Minimum alanda maksimum üretimle girdiler artınca, üreticimiz de işine daha sıkı sarılıyor" Isparta il genelinde yaklaşık 50 bin dönümlük alanda mantar üretimi yapıldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Isparta’da üretilen mantarlar, büyük metropol illere ve başka şehirlere gönderiliyor. Yılda, yaklaşık 5 bin ton civarında bir mantar üretimimiz oluyor. Ben üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. İl genelinde, her bölgede bu mantarhane dediğimiz çadırlardan mevcut. Bu üretim miktarı, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası bölgemizde biraz daha fazla. Üreticiler olarak şunu yapmamız lazım; minimum alanda maksimum ürün üretimi, biz, bunu yapabildiğimizde, insanlarımız daha çok para kazanırlar, daha çok ekonomik girdi sağlarlar ve böyle olunca da işlerine daha sıkı sarılırlar” diye konuştu.