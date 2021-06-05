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Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

Demirören Haber Ajansı
Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

TRABZON'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice (87) ile dedesi Mehmet İnan’ın (96), anılarını yaşatmak için yaptığı görenler şaşırdı.

Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de otel işletmecisi olan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan’ı, 2004 yılında ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan’ı kaybetti.

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Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı. 

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Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu.

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Evin baş köşesine oturttu! Trabzon'da yaptıklarını gören şaşırdı: Çok ağlayanlar gördüm

 İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı. Çiftin 4 çocuk, 43 torunu heykellerin elinden tutup, hasret gideriyor. 

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