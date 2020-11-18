Evin bahçesine düştü topraktan çıkardılar! Değeri 13.8 milyon lira
Endonezya'da 33 yaşındaki Josua Hutagalung'un evinin bahçesine 4.5 milyar yıl yaşında 2.5 kilogramlık göktaşı düştü.
Tabut ustası olduğu belirtilen Josua Hutagalung, iş yerinde çalışırken, evinin bahçesine bir göktaşı düştü. 15 santimetre toprağa gömülen yaklaşık 2.5 kilogramlık meteorun 4.5 milyar yıllık olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Josua Hutagalung'un evinin bahçesine göktaşı düştüğü yolundaki haber hemen yayıldı.
Bu çarpıcı talih hikayesini Josua şöyle anlatıyor: "Evi sallayan bir patlama sesi duyduğumda, evimin karşısındaki sokak yakınlarında bir tabut üzerinde çalışıyordum. Bir ağaç üstümüze düşmüş gibiydi." Akabinde eşiyle birlikte bir çapa yardımıyla taşı topraktan çıkardığını anlatan Josua, "Taşı kaldırdığımda hâlen sıcaktı ve onu eve getirdim" diyor.
Çok nadir bir tür
İngiliz medyasına yansıyan habere göre; analiz sonucu meteorun "CM1/2 karbon kondrit' olarak sınıflandırılan çok nadir bir tür olduğu ortaya çıktı. Bu meteor türünün erken Güneş sisteminde hayatın izlerini taşıyan kimyasal yapı bloklarını taşıdığı düşünülüyor.
Bali'de yaşayan göktaşı uzmanı Jared Collins, telefonuna gelen mesajla haberi almış. Hikâyenin devamını ise şöyle aktarıyor: "Covid krizinin ortasındaydı. Ya taşı kendime alacaktım ya da ABD'deki bilim insanları ve koleksiyonerlerle çalışacaktım. Açıkçası ikisi de eşit ihtimaldi. Toparlayabildiğim kadar para aldım ve sonradan hünerli bir pazarlıkçı olduğu anlaşılan Josua'yı bulmaya gittim."