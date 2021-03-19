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Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

BEYLİKDÜZÜ'ndeki villası yanan Çılgın Sedat, yaşadığı zor günleri anlatırken Candan Erçetin'e demediğini bırakmadı.

Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

Geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü'ndeki villası yanan Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, önceki gün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Çılgın Sedat'ın geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü'ndeki 3 katlı villasında yangın çıkan ve neredeyse her şeyini kaybetti.

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Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

''Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz'' diyen Çılgın Sedat, yaşadığı zorlu günleri ekran başındakilerle paylaşırken Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e sitem etti.

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Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

Çılgın Sedat, şunları söyledi:

''Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı?' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok!''

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Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

''Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz. Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum.''

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