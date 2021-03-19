Evi yanan Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e olay sözler demediğini bırakmadı

Çılgın Sedat, şunları söyledi:

''Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı?' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok!''