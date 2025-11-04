BIST 10.897
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe verdikten sonra bıçakla iki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gökova Mahallesi'nde R.K. (33), arkadaşı N.M'nin (33) evini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra elinde bıçakla yan taraftaki başka bir eve girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uyarılara rağmen dışarı çıkmayan ve ekiplere direnen kişi, kendisine müdahale eden iki jandarma personelini bıçakla yaraladı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan R.K, hayatını kaybetti.

Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

