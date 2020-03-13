HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Everton'da Corona virüsten golünü yedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, Corona virüs çemberinin içine giren takımlardan oldu. Kulüp yaptığı paylaşımda bir futbolcunun Corona virüse yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, bir futbolcusunda Corona virüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir oyuncu Corona virüse yakalandı. İngiliz ekibi bunun üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığını, tesislerin de kapatıldığını duyurdu.

Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a sarktı

Öte yandan Almanya Bundesliga'da tüm maçlar Corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu haftasonunda oynanacak tüm maçların oynanacağını, ancak salı gününden sonra bu kararın aktif edileceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Gana'nın ilk koronavirüs hastası Türkiye'den gitti Gana üçüncü ülke oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni koronavirüs açıklaması telefon numarası verdi
Ronaldo'nun corona virüs için ada aldı iddiasına Georgina Rodriguez'den fotoğraflı yanıt
Koronavirüsün tükettiği makarna için zam ve stok duyurusu
Ankara'dan suyla ilgili ilginç koronavirüs kararı! Mansur Yavaş duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Corona virüs Hızlı ve Öfkeli serisini de vurdu
UEFA'dan Koronavirüs nedeniyle erteleme kararı
KKTC'de koronavirüslü hasta sayısı 5'e yükseldi
EBA ders uzaktan eğitim girişi şifre nasıl alınır 2020-EBA giriş
Mehmetçik için koronavirüs önlemleri izinler iptal koruyucu kıyafet ve termal kamera
Hamileler idari izinli sayılacak mı yeni açıklama geldi mi?
Yorumlar