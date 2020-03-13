Everton'da Corona virüsten golünü yedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, Corona virüs çemberinin içine giren takımlardan oldu. Kulüp yaptığı paylaşımda bir futbolcunun Corona virüse yakalandığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, bir futbolcusunda Corona virüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir oyuncu Corona virüse yakalandı. İngiliz ekibi bunun üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığını, tesislerin de kapatıldığını duyurdu.

Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a sarktı

Öte yandan Almanya Bundesliga'da tüm maçlar Corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu haftasonunda oynanacak tüm maçların oynanacağını, ancak salı gününden sonra bu kararın aktif edileceğini açıkladı.