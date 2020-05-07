Evelik otu nedir birçok yararı var toksinleri vücuttan atıyor!
Kuzu kulağı ve ıspanakla karıştırılabilen bu bitki, enfeksiyonlardan, deri hastalıklarına; hemoroitten, kadın hastalıklarına birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Gelin evelik otunun daha önce hiç duymadığınız faydalarına yakından bakalım!
Kars'ta yetişen ve bölgenin meşhur yemeği evelik aşının ana malzemelerinden olan evelik otu, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besin. Labada otu olarak da bilinen ve halk arasında birçok isimle adlandırılan evelik otunun geçmişi eski Mısır'a kadar uzanıyor.
Tüm toksinleri vücuttan atıyor
Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında en önemli besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarının iyileştirilmesinde faydası olan etkili bir bitkidir.
Deri hastalıklarına birebir
Evelik otu egzama, kaşıntı gibi deri hastalıkları ve deri üzerindeki mantarları geçirmekte oldukça etkili olan bir bitkidir. Mevsim geçişlerinde yaşanan alerjik sorunların şiddetini azaltmak için kullanılabilir.
Gribal enfeksiyonlarla savaşır
C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkili bir besindir. Kış aylarının getirdiği grip, nezle gibi hastalıklardan vücudu korur.