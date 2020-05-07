Evelik otu nedir birçok yararı var toksinleri vücuttan atıyor!



Kars'ta yetişen ve bölgenin meşhur yemeği evelik aşının ana malzemelerinden olan evelik otu, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besin. Labada otu olarak da bilinen ve halk arasında birçok isimle adlandırılan evelik otunun geçmişi eski Mısır'a kadar uzanıyor.