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Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

Youtube Türkiye'de en çok takipçisi olan Enes Batur, evine yapılan baskınla hayatının şokunu yaşadı.

Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

Enes Batur, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisler tarafından öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Enes Batur'la ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

23 yaşındaki Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi.

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Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

İddiaya göre; Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

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Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.

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