Eve yapılan baskınla Enes Batur hayatının şokunu yaşadı! Arka kapıdan kaçtılar
Youtube Türkiye'de en çok takipçisi olan Enes Batur, evine yapılan baskınla hayatının şokunu yaşadı.
Enes Batur, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisler tarafından öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Enes Batur'la ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
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23 yaşındaki Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi.
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İddiaya göre; Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
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Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.
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