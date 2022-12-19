BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,79
ALTIN 1.073,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu

İZMİR'de bir doktor eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abone ol

İzmir’de görev yapan 37 yaşındaki doktor, evinde intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli doktor Kadir Çoşkun (37) evinde eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoşkun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Çoşkun’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret yarın belli oluyor! 8 bin, 8 bin 250, 8 bin 500 ve 8 bin 750 TL...
Asgari ücret yarın belli oluyor! 8 bin, 8 bin 250, 8 bin 500 ve 8 bin 750 TL...
'En acayip adam' Levent Göktaş kimdir? Ahmet Hakan yazdı kahraman mı hain mi!..
'En acayip adam' Levent Göktaş kimdir? Ahmet Hakan yazdı kahraman mı hain mi!..
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü
75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı
75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı
Tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı
Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Çipras iddiası ortalığı karıştırdı
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Çipras iddiası ortalığı karıştırdı
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme
Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme
Adıyaman'da korkunç olay! Domuza ateş etti ağabeyini vurdu
Adıyaman'da korkunç olay! Domuza ateş etti ağabeyini vurdu
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti