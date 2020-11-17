Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler

Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü. Osman Oflaz'ı döverken görüntüleri ortaya çıkan gençlerden 4'ü yakalanıp, serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dövülen Osman Oflaz, "Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum" dedi.