Evden çalışanlar dikkat Uzmanından siber saldırıdan korunmanın 8 kuralı

Türkiye’de Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. Siber saldırı gruplarının da odakları buraya kaydı.Mazars Denge, Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner’ı Ateş Sünbül, hem çalışanların hem de şirketlerin güvenliği için 8 kural sıraladı. İşte o altın değerinde 8 kural..