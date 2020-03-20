Evden çalışanlar dikkat Uzmanından siber saldırıdan korunmanın 8 kuralı
Siber saldırganların şimdiki hedefi koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar oldu. Bilgi Teknolojileri uzmanı Ateş Sünbül, siber saldırıya yönelik tavsiyeler verdi.
Türkiye’de Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. Siber saldırı gruplarının da odakları buraya kaydı.Mazars Denge, Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partner’ı Ateş Sünbül, hem çalışanların hem de şirketlerin güvenliği için 8 kural sıraladı. İşte o altın değerinde 8 kural..
Halka açık alanlardaki WiFi bağlantılarının kullanılmamasını öneriyoruz. Eğer mecbur kalıp kullanacaksanız muhakkak Hotspot şifreleme ürünlerini kullanarak iletişim güvenliğinizi sağlayın.
İş verilerinizi şirketin size sağladığı cihazlarda tutun. Özellikle USB, e-posta, vs. gibi yöntemlerde şirket bilgilerini farklı cihazlara taşımayın. Bilgileri taşıdığınız cihazlarınız güvenli olmayabilir.
Bilgisayar ekranınızı görünür olmaması için dikkat edin. Özellikle omuz sörfü olarak ifade edilen yöntemle bilgisayarınızdaki bilgiler yetkisiz gözler tarafından izlenebilmektedir.