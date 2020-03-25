Evde yoğurt nasıl mayalanır işte ev yapımı yoğurt tarifi!

Yoğurt, vücudumuz için çok yararlı bir besin kaynağıdır. Fakat dışardan aldığımız hazır yoğurtlar katkısız olmuyor ne yazık ki, içinde bilmediğimiz bir çok madde olduğu için uzmanlar bunları tüketmememiz gerektiğini söylüyor. Bu halde en uygunu kendi yoğurdumuzu evimizde kendimiz mayalamak!