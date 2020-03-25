Evde yoğurt nasıl mayalanır işte ev yapımı yoğurt tarifi!
Yoğurt mayalarken kıvamı tutturmak çok önemlidir, işte en pratik yoğurt mayalama yolu!
Yoğurt, vücudumuz için çok yararlı bir besin kaynağıdır. Fakat dışardan aldığımız hazır yoğurtlar katkısız olmuyor ne yazık ki, içinde bilmediğimiz bir çok madde olduğu için uzmanlar bunları tüketmememiz gerektiğini söylüyor. Bu halde en uygunu kendi yoğurdumuzu evimizde kendimiz mayalamak!
Bu işin elbette bir püf noktası var, kıvamı tutturmanız için en kolay tarifi hazırladık.
Malzemeler
1 litre süt
1 kaşık yoğurt
Çay kaşığının ucuyla tuz
Hazırlanışı
Sütü orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Köpürmeye başlayınca kepçe yardımıyla havalandırarak karıştırın ve altını kısın. Sütün üçte biri azalana kadar bu şekilde karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. 10-15 dakika istenilen sıcaklığa gelene kadar bekletin. Ufak bir kabın içine yoğurt ve tuzu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Daha sonra tenceredeki sütün içine ilave edin.