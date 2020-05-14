Evde tepsi kebabı nasıl yapılır iftarlık lezzet önerisi!

Antakya'da lahm-ı sini olarak da bilinen tepsi kebabı Antakya'nın dillere destan lezzetlerinden biri. Yapılışı çok basit, tadı enfes bu tarife bayılacaksınız. Tepsinin içerisinde dev bir sebzeli köfte olarak gözükse de aslında o her şeyiyle özel bir kebap. Eti, sebzesi özenle seçiliyor, tüm bu malzemeler birlikte zırh ile ufak parçalara ayrılıyor ve ortaya müthiş bir tat çıkıyor. İşte leziz mi leziz tepsi kebabı tarifi!