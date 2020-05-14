Evde tepsi kebabı nasıl yapılır iftarlık lezzet önerisi!
Bugünün tarifi Antakya'ya ait kebap çeşitlerinden bir tanesi. Kebap ustalığı istemeyen, evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz harika tepsi kebabı denemeye değer bir tarif. İşte sizlere pratik tepsi kebabı tarifi...
Antakya'da lahm-ı sini olarak da bilinen tepsi kebabı Antakya'nın dillere destan lezzetlerinden biri. Yapılışı çok basit, tadı enfes bu tarife bayılacaksınız. Tepsinin içerisinde dev bir sebzeli köfte olarak gözükse de aslında o her şeyiyle özel bir kebap. Eti, sebzesi özenle seçiliyor, tüm bu malzemeler birlikte zırh ile ufak parçalara ayrılıyor ve ortaya müthiş bir tat çıkıyor. İşte leziz mi leziz tepsi kebabı tarifi!
Malzemeler:
1 kilo gram kıyma (arzuya göre dana/kuzu karışık)
1 adet soğan(ince kıyılmış)
1 demet maydanoz(ince kıyılmış)
2 adet sivri biber(ince kıyılmış)
3 diş sarımsak(dövülmüş)
1/2 tatlı kaşığı kimyon
1/2 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1/2 tatlı kaşığı pul biber
4 yemek kaşığı tereyağ(eritilmiş)
1,5 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı su(biber salçasını sulandırmak için)
1 adet domates(üzeri için)
1 adet biber(üzeri için)
1 adet kırmızı biber(üzeri için)
Yapılışı:
Bir kapta veya pişireceğiniz tepside kıyma, soğan, maydanoz, sivri biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırıp iyice yoğurun.
Malzemeler birbirine iyice karışınca, yuvarlak bir fırın tepsisine kıymalı karışımı iyice yayın ve ellerinizle üzerine bastırarak düzleştirin.