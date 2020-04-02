Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte tarifi
Karnınız acıktığında akla gelen en geleneksel ve en lezzetli yemeklerden biri lahmacundur. Koronavirüs yayıldığı şu dönemlerde dışarıdan lahmacun sipariş etmektense evinizde mis gibi bir lahmacun yapmak ister misiniz? Bunun için hem pratik hem de lezzetli bir tarifimiz var. İşte tavada lahmacun tarifi...
Doyurucu, lezzetli ve oldukça pratik bir tarif arayanlar için hazırladığımız lahmacun özellikle evdeki çocuklarınızın çok hoşuna gidecek.
Dışarıdan sipariş etmektense evinizde leziz bir lahmacun hazırlamaya ne dersiniz? Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? Daha önce duymayanlar için söyleyelim. Tavada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lahmacunu herkesin beğenisine sunabilirsiniz.
İşte evde lahmacun yapımı için gerekli malzemeler…
Tavada lahmacun malzemeleri
Hamur için;
-1. 5 bardak süt
-1 bardak ılık su
-2 kaşık sıvı yağ
-1 silme kaşık tuz
-1 paket kabartma tozu
-5-5. 5 bardak un
İç harcı için;
-½ kg orta yağlı kıyma
-2 tane kuru soğan
-3 tane yeşil biber
-1 tane domates
-5. 6 dal maydanoz
-1 kaşık domates salçası
-1 kaşık acı biber salçası
-2 kaşık sıvı yağ
-Tuz