Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte tarifi

Dışarıdan sipariş etmektense evinizde leziz bir lahmacun hazırlamaya ne dersiniz? Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? Daha önce duymayanlar için söyleyelim. Tavada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lahmacunu herkesin beğenisine sunabilirsiniz.

İşte evde lahmacun yapımı için gerekli malzemeler…