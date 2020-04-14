Evde kolay kısır nasıl yapılır?
Kısır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Yapımı oldukça kolay ve pratik olan kısır tarifini sizde kolay bir şekilde deneyerek sofralarınıza tat katabilirsiniz.
Evde en kolay ve nefis kısır tarifi malzemeleri ve yapılışı burada. Peki, kısır nasıl yapılır?
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Malzemeler
2 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 adet limon suyu
1/2 çay bardağı nar ekşisi
6 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
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Yapılış aşaması
Taze soğanları incecik kıyın. Bol suda yıkayıp, suyunu süzdüğünüz kıvırcık marul ve maydanozları doğrayın.
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Kabuğunu soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde kesin. İnce bulguru oval bir tencereye alın.Biber ve domates salçasını sıcak su ile karıştırın.
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