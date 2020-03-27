Evde kendi istediğiniz malzemelerle lahmacun yapımı!
Evde istediğiniz malzemeleri çıkarıp istediğiniz malzemeyi ilave edebileceğiniz lahmacun tarifi hazırladık! Sizde evde deneyerek sevdiklerinizle bu muazzam lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Lahmacun hemen hemen bir çok evde yenilen en temel fast food yemeklerden biridir. Özellikle acil durum siparişi olarak adlandırabileceğimiz lahmacunu evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz!
Malzemeler
500 gram un, 1/2 paket yaş maya, 200 gram su, 10 gram tuz, 500 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet domates, 1 adet yeşil biber,
1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1/2 demet maydanoz yeterli olacaktır.
Yapılış aşaması
İç harç için, öncelikle soğan ve sarımsağı birlikte mutfak robotundan geçirin. Bir kapta kıyma, robottan geçirdiğiniz soğan ve sarımsak, domates, biber, salçalar, tuz, karabiber, pul biber ve kıyılmış maydanozu karıştırın.
Hazırladığınız harcınızı dolaba kaldırın. Hamuru için, unu geniş bir kaba eleyin. Bir parça su yardımı ile yaş mayayı sulandırın.