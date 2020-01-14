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Ev yapımı burger tarifi çocuklar bayılacak!

Ev yapımı burger tarifiyle çocuklarınıza hem hamburger yedirebilir hem de sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı burger için gerekli malzemler listesi ve hazırlanışının detayları haberimizde.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ebeveynler çocukları için farklı aktiviteler planlıyor. Her ne kadar aktivite denildiğinde akla ilk gelen dışarıda yapılan etkinlikler olsa da evin içinde de keyifli vakit geçirmek mümkün. Bunların başında da hiç kuşkusuz mutfak geliyor. Ebeveynleri ile birlikte mutfağa giren çocuklar hem eğleniyor hem de kendi elleriyle
hazırladıkları lezzetlerin keyfini çıkarabilir. İşte bunun için çocukların seveceği şahane bir ev yapımı burger tarifi...

Ev yapımı burger için gerekli malzemeler şöyle:

Köftesi için 500 gram orta yağlı dana ve kuzu karışımı köftelik kıyma, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 adet orta boy kırmızı soğan, Karabiber (Çocuğunuzun bu baharatı sevip sevmeme durumuna göre çay kaşığının ucu ile ekleyebilirsiniz)

Ev yapımı burger yapılışı

Kıymanızı rahat yoğurabileceğiniz geniş bir kaba alın. Başka bir yerde soğanlarınızı rendeleyin. Baharatlarınızı ve rendelediğiniz soğanları kıymanızın üzerine ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz hamburger köftenizi bir saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp ekmeklerinizin boyutuna göre şekil verin. Tercihen izli bir döküm tavayı ocakta ısıtın,
ardından hamburger köftelerini yerleştirin. Kurutmamaya özen göstererek köftelerin iki tarafını da kızartın. Köfteleriniz hazır olduktan sonra çocuğunuzun damak zevkine göre hamburgerinizi marul, turşu, domates ile zenginleştirerek servise hazır hale getirebilirsiniz.

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