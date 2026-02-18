Ev ve arsa satışında yeni dönem başlıyor! 5 Yıl detayına bilmiyorsanız...

Ev, arsa ve benzeri gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlarda gelir vergisi yükümlülüğü bulunuyor. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, satın aldıkları bir taşınmazı edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarması halinde oluşan kazanç "değer artışı kazancı" kapsamında vergilendiriliyor.

Birçok kişi bu düzenlemeden haberdar olmadığı için süresinde beyanname vermiyor ve yüksek tutarlı vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

BEYANNAME 1 MART'TA BAŞLIYOR

2025 yılı içinde 5 yıllık süre dolmadan taşınmaz satışı yapanların, elde ettikleri kazancı 2026 yılının mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirmesi gerekiyor. Hesaplanan vergi ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda vergi aslına ek olarak ceza ve gecikme faizi uygulanıyor.

5 YIL KRİTİK SÜRE

Vergi uygulamasında 5 yıllık süre takvim günü esas alınarak hesaplanıyor. Taşınmaz 5 yıl dolmadan satılırsa gelir vergisi doğuyor; 5 yılın tamamlanmasının ardından yapılan satışlarda ise değer artışı kazancı vergisi uygulanmıyor.

Vergi sadece klasik satış işlemlerinde değil; taşınmazın bir bedel karşılığında devri, temliki, takası (trampa), kamulaştırılması, devletleştirilmesi ya da ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması gibi işlemlerde de gündeme geliyor.