Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu "Kaldı mı böyleleri?"

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları sık sık gündem olurken bu kez ev sahibinin kiracısına gönderdiği bir mesaj çokça konuşuldu. Ev sahibi attığı mesajda, Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı işaret ederek "Bu ay kirayı göndermene gerek yok" yazdı.

Son yıllarda ev sahibi ve kiracılar sıklıkla karşı karşıya geliyor. Ancak bu kez durum farklı oldu. Bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj adeta yüreklere dokundu. Show Haber'de yer alan habere göre; insanlık ölmemiş dedirten o mesajda ev sahibi kiracısına, "Bu ay Ramazan ayı önümüz de bayram, kirayı ödemene gerek yok. Gönlün rahat olabilir" dedi. Ev sahibi kiracısından kira bedelini çocuğuna ve mutfak masraflarına ayırmasını istedi.

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan "Herkesin yapamayacağı bir davranış. Kutluyorum o insanı", "Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Çok iyi bir söz söylemiş bence", "Ramazan olması dolayısıyla yaptıysa da daha güzel" yorumlarında bulundu.

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja kimi böyle insanlar da varmış dedi, Kimi inanmakta güçlük çekti, Kimi de kendi ev sahibine sitem etti.

Bir kişi "Var mı böyleleri? Kaldı mı?" derken bir başkası da "Güzel demiş. Yani zekat ayı şimdi yardımlaşma ayı ya. Çok güzel düşünmüş. Aferin o ev sahibine" dedi. Bir başkasında ise "Ben de kiracıyım. Böyle bir ev sahibi bana bunu da yaparsa çok büyük kıyağı geçmiş olur. Allah razı olsun derim.
Başka bir şey demem yani" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinden gelen o mesaj sadece kiracıyı değil pek çok kişiyi gülümsetti. Bir vatandaş da "Mal sahibini, daire sahibini bütün kalbimle tebrik ediyorum" dedi.

