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Ev sahibi ve kiracılar bu habere dikkat! Zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla sonrası kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Kiraya yüzde 11.88 oranında zam yapılacak.

Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı. 

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Böylelikle bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.

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İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1118 lira

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Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1230 lira

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