Ev sahibi olmak istiyorlardı, gerçeği öğrenince şok geçirdiler!

İddiaya göre, 2021 yılı içerisinde E.K. inşaat şirketinin Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde yaptığı 3 ayrı projenin satış işlerini gerçekleştiren G.T. inşaat şirketinin internet üzerinden satışa çıkardığı dairelerden satın alan 70 kişi, G.T. inşaat şirketinin yetkilisi A.D isimli kişinin aracılığıyla projeyi yapan E.K inşaat şirketinin sahibi E.A.'nın iki ayrı ofisinde ödemelerini yaparak 'borcu yoktur' yazısı aldı.

Ancak daha sonra tapularını almak ve daire satışından kaynaklı devir yapmak isteyenler E.K. inşaat şirketine başvurduklarında hayatlarının şokunu yaşadı. E.K. inşaat şirketinin yetkilileri aracı olan G.T. inşaat şirketinin yaptığı sözleşmelerin geçersiz ve usulsüz yapıldığını, iki firma arasındaki ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceğini bildirdi. Her biri 750 - 800 bin lira para ödeyerek satın aldıkları dairelerin bir süre sonra 1, 1.5 milyon liraya başka şahıslara satıldığını öğrenen 70 mağdur haklarını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. İlk önce avukatlar vasıtasıyla ilgili firmaya ihtar çeken mağdurlar, ihtarlara cevap verilmeyip daireler 3. kişilere satılmaya başlanınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup nitelikli dolandırıcılık ihbarında bulundu.