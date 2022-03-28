Ev mi yoksa araba mı bu şartlarda hangisi alınır? İşte İslam Memiş'e göre en mantıklı yol

Altın ve Para Piyaları Uzmanı İslam Memiş, fiyat istikrarsızlıklarının olduğu şu dönemde birikimlerini değerlendirmek isteyen ve kararsız kalan yatırımcıların merakla beklediği sorulara yanıt verdi. Memiş yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: