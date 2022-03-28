Ev mi yoksa araba mı bu şartlarda hangisi alınır? İşte İslam Memiş'e göre en mantıklı yol
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez araba mı ev mi sorusunun yanıtını verdi. Sizin de elinizde nakitiniz varsa ve araba veya ev almayı düşünüyorsanız Memiş'in açıklamalarına göz atın...
Altın ve Para Piyaları Uzmanı İslam Memiş, fiyat istikrarsızlıklarının olduğu şu dönemde birikimlerini değerlendirmek isteyen ve kararsız kalan yatırımcıların merakla beklediği sorulara yanıt verdi. Memiş yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
-Ekonomi yönetimi aynı ezberde devam ederse bu sıkıntılı süreç biraz daha sürebilir.
-Bu süreçte dolarla ya da altınla değil geliriniz neyse onunla borçlanmalısınız. Aksi halde oldukça riskli olur.
"Yükseliş devam edecek"
-Emlak piyasasında ev almak isteyenlerin bir an önce evlerini almaları gerektiğini ifade etmiştim. Aynı düşüncem devam ediyor. Emlak sektöründe düşüşlerin aksine yükselişler devam eder. Eve ihtiyacı olan bir an önce almalı.