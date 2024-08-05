Ev kadınları "bu iş eşitlik işi" diyerek meslek sahibi oldu

Erkek işi olarak bilinen meslekleri kadınların da yapabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Şençayır, "Amacımız kadınların nitelikli olarak istihdamda yer almalarını sağlamak. Sayı olarak değil, nitelik anlamında ve erkek işi olarak bilinen işlerde kadınların da var olmalarını, onların da güçlerini göstermelerini, cesur olmalarını, yapabileceklerini göstermelerini savunduk." diye konuştu.