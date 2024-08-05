Ev kadınları "bu iş eşitlik işi" diyerek meslek sahibi oldu
Bursa'da 2 yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ev kadınıyken meslek sahibi olan kadınlar, üretime ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Borusan Grup şirketlerinden Borçelik'in hayata geçirdiği "Bu İş Eşitlik İşi Projesi" kapsamında ev kadınlarına yönelik kaynak, vinç ve forklift operatörlüğü gibi mesleklerde kurslar açıldı.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlardan 36'sı sertifikalarını alarak meslek sahibi oldu. Bursa sanayisindeki fabrikalarda işe yerleştirilen kadınlar, erkek işi olarak bilinen mesleklerini başarıyla yürütüyor.
Projenin yürütücülerinden BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, AA muhabirine, projeyi 2022'de hayata geçirdiklerini söyledi.
Erkek işi olarak bilinen meslekleri kadınların da yapabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Şençayır, "Amacımız kadınların nitelikli olarak istihdamda yer almalarını sağlamak. Sayı olarak değil, nitelik anlamında ve erkek işi olarak bilinen işlerde kadınların da var olmalarını, onların da güçlerini göstermelerini, cesur olmalarını, yapabileceklerini göstermelerini savunduk." diye konuştu.