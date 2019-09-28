Ev hanımıyken sanayinin en iyi turbo ustası oldu

50 lira ile işe başladım: “38 yaşına kadar anahtar ve tornavida tutmayı bile bilmediğini belirten İrdem, şunları söyledi: “38 yaşına kadar ev hanımıydım. Eski eşimle beraber bir pompacı dükkanı açmıştık. Ben o dönem turboculuğa merak sardım. Kendi kendime öğrenmeye başladım. Eski eşim pompacılık yapıyordu ama ben turbolarla haşır neşirdim. 3,5 yıl önce eşimden ayrıldım. Evim kiraydı. Sanayideki bir arkadaşımın yardımıyla bu dükkanı buldum ve 50 lira ile işe başladım. Elimde hiçbir ekipmanım, malzemem yoktu ama çalışarak bugünlere geldim. Personelim çok başarılıydı, meslektaşlarım çok büyük destek verdi. Bu mesleğe gönül verdim. Başarılı bir şekilde de sürdürüyorum.”