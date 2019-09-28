Ev hanımıyken sanayinin en iyi turbo ustası oldu
İZMİR'de yaşayan Ceylan İrdem (46), 38 yaşına kadar ev hanımıydı ve arabalara karşı hiçbir ilgisi yoktu. Onun hayatı, 8 yıl önce eski eşinin açtığı pompacı dükkanında turbolara merak sarmasıyla değişti. 3,5 yıl önce eşinden ayrılıp cebindeki 50 lira ile dükkan açan İrdem, şimdilerde sanayideki en iyi turbo ustası olarak biliniyor.
İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 38 yaşına kadar ev hanımlığı yaptı. 8 yıl önce eski eşi bir pompacı dükkanı açtı ve o da dükkanda geçirdiği vakitlerde arabaların turbo parçasına merak sardı. 3,5 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk annesi kadın, cebindeki 50 lira ile sanayide dükkan açtı.
Sanayide çalışan esnaf arkadaşlarının da desteğini alan İrdem, artık başarılı bir turbo ustası olarak biliniyor. Esnafın ‘Turbocu Abla’ olarak bildiği İrdem, “Kadınlar ümitlerini kaybetmesin. Ben ümidimi kaybettiğim anda bu işe girdim ve hayatımı toparladım. Hiçbir şeyim yoktu. 50 lira parayla girdiğim işte şimdi ekmeğimi kazanıyorum” diye konuştu.
50 lira ile işe başladım: “38 yaşına kadar anahtar ve tornavida tutmayı bile bilmediğini belirten İrdem, şunları söyledi: “38 yaşına kadar ev hanımıydım. Eski eşimle beraber bir pompacı dükkanı açmıştık. Ben o dönem turboculuğa merak sardım. Kendi kendime öğrenmeye başladım. Eski eşim pompacılık yapıyordu ama ben turbolarla haşır neşirdim. 3,5 yıl önce eşimden ayrıldım. Evim kiraydı. Sanayideki bir arkadaşımın yardımıyla bu dükkanı buldum ve 50 lira ile işe başladım. Elimde hiçbir ekipmanım, malzemem yoktu ama çalışarak bugünlere geldim. Personelim çok başarılıydı, meslektaşlarım çok büyük destek verdi. Bu mesleğe gönül verdim. Başarılı bir şekilde de sürdürüyorum.”
Müşteriler şaşırıyor: Sanayideki meslektaşlarının kendisini hiçbir zaman yadırgamadığını, esnafın ona ‘Turbocu Abla’ dediğini söyleyen İrdem, “Firmamın adını neredeyse kimse bilmez. Sanayide ‘Turbocu Abla’ dendiğinde herkes dükkanı parmakla gösterir. Sanayi ortamı dışarıdan göründüğü gibi değil. Her kadın sanayiye rahatlıkla girebilir. Herkes birbirine saygılıdır. Esnaflarla bir sorun yaşamadım ama bazı müşterilerimin ilk gördüğünde beni yadırgadığı oluyor. ‘Abla sen mi yapacaksın turboyu?’ diyorlar. Kaliteli bir şekilde hizmet verdiğimde memnun kalıp bizi çevrelerine de öneriyorlar” ifadelerini kullandı.