Ev fiyatına satıyor talep patladı! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı eleman bulamıyor
BALIKESİR'de yaşayan 64 yaşındaki Özcan Acar, eğitim hayatını bırakıp başladığı işte paraya para demiyor. Acar'ın kazancı herkesi şaşırttı.
Burhaniye’de tekne imalatı yapan 64 yaşındaki Özcan Acar, deniz aşkı yüzünden tahsilini yarıda bıraktı. Acar, yaklaşık 47 yıldır tekne imalatı yapıyor.
Son zamanlarda kameralı fiber tekneler yapan Özcan, pandemi sürecinde teknelere olan rağbetin arttığını söyledi.
Talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Özcan, tekneleri büyüklüğüne göre otomobil ve ev fiyatına sattığını kaydetti.
Tekneleri Avrupa’ya göre ucuza mal ettiklerini ifade eden Acar, “Pandemi başladıktan sonra insanlar denizde tatil yapmak ve stres atmak için teknelere merak sardı." dedi.