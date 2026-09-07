Ev arayanlara müjde! Kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, kura ne zaman çekilecek?

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut sektörünü yakından ilgilendiren dev projeler ve kiralık sosyal konut hamlesi hakkında kritik detayları verdi. Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan kiralık konut projesinde süreç resmen başladı. İstanbul başta olmak üzere arz sıkıntısını çözmeyi hedefleyen adım kapsamında hem teslimat takvimi hem de başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kiralık sosyal konut projesinin detayları neler? Başvurular ne zaman ve nasıl alınacak? İşte kiralık konut projesine dair tüm merak edilenler…

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kiralık konut projesi için başvuru tarihini ilan etti. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen kiralık sosyal konutlar için başvurular 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul'da yürütülen 100 bin sosyal konut hamlesine ek olarak 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceği bildirildi.

İLK KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kiralık sosyal konutlarda hak sahiplerini belirleyecek olan ilk kura çekiminin tarihi de netleşti. Erdoğan, projenin ilk adımı olarak Ekim 2026 ayı içerisinde ilk 1.000 kiralık konutun kurasının çekileceğini ifade etti. Öte yandan, 81 il genelinde yapımı süren 500 bin sosyal konut projesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraları çekilen konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNİN ŞARTLARI VE ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde TOKİ eliyle yürütülecek kiralık konut modeli, piyasa rayiç bedellerinin oldukça altında, uygun fiyatlı kiralama imkanı sunacak. Konutların yönetimi ve denetimi TOKİ tarafından sağlanırken, alt gelir grubu, emekliler, memurlar ve kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşların öncelikli olarak yararlandırılması hedefleniyor. Başvuru şartları, gelir sınırı ve ilçe dağılımlarına ilişkin teknik detaylar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak kılavuzla detaylandırılacak.