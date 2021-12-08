Ev alana 42 bin lira! Bunlara dikkat kimler nasıl yararlanacak?
Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor. Peki bu destekten kimler nasıl yararlanacak? İşte cevabı...
Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.
Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor. Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor.Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor.
Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.
Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. Faruk Erdem yazısında konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlara yer verdi:
■ Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.
■ Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.
2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.