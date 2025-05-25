Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe Beko!

THY Euroleague Finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 8 yıl aradan sonra bir kez daha Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı.

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Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa’nın Monaco ekibiyle karşı karşıya geldi.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Monaco, 13-4'lük üstünlük yakaladı. 4:56 kala Tarık Biberovic ve Strazel arasında yaşanan gerginlikte iki oyuncuya da teknik faul çıktı. Fenerbahçe, Mike James'in etkili oyununa üçlüklerle cevap vermeye çalıştı. İlk çeyrek 20-18 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk iki dakikasında sayı olmazken, Wade Baldwin sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Monaco da bu dakikalarda Alpha Diallo ile etkili oldu. Fenerbahçe, pota altındaki etkili oyunuyla yeniden öne geçti. Kanarya soyunma odasına 35-33 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen ve büyük heyecana sahne olan üçüncü çeyreği Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in bitime 10 saniye kaydettiği üçlüğüyle 54-51 öne kapattı.

Son çeyreğe temsilcimiz etkili başladı. Sarı-lacivertliler 6:49 kala farkı 11'e çıkarmasını bildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kanarya, sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 2. şampiyonluğu

EuroLeague kupasını ilk kez 2017'de İstanbul'daki Final Four'da müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşadı.

Kanarya, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

Jasikevicius tarihe geçti

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti.

Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.

Oyunculuğunda Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.