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EuroLeague'de Final-Four için sürpriz karar

Turkish Airlines EuroLeague'de Final-Four'un seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

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Euroleague Yönetimi, Final-Four için basketbolseverlerin merakla beklediği kararı aldı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle yönetim, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yönetim yaptığı açıklamada, taraftarların ve katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir organizasyon geçirmesi için böyle bir karar aldığını öte yandan Final-Four'a katılan ekiplerin, çalışan personellerin ve medyanın katı hijyenik protokolleri ile takip edileceğini duyurdu.

Taraftarlar ve gazeteciler için dijital ortam oluşturulacak
28 ve 30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da gerçekleşen olan THY Euroleague Final-Four'da kısıtlamalar nedeniyle katılamayacak olan medya mensuplarının ve taraftarların organizasyonu sahada takip eder gibi fırsatlar oluşturarak, dijital adımlar atılacağı ve uzaktan hizmetler sağlanacağı açıklandı.

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