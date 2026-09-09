Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.
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Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığı belirtildi.