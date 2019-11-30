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EURO 2020'de rakiplerimiz belli oluyor!

Rakiplerimizin belli olacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekiliyor.

 A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen grup kuralarıyla belli oluyor.


EURO 2020 kuralarına Milli Takım, 3'üncü torbadan giriyor.

Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak.


Format gereği bazı ev sahibi takımların grupları kesinleşti.

KISMEN BELLİ OLAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE;

A Grubu: İtalya,

B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka,

C Grubu: Ukrayna, Hollanda,

D Grubu: İngiltere, 

E Grubu: İspanya, UL B Ligi kazananı,

F Grubu: Almanya,

EURO 2020 kura çekimi torbaları şöyle:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

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