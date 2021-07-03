EURO 2020'de Danimarka, Çekya'yı eledi yarı finale yükseldi

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Çek Cumhuriyeti'ni Thomas Delaney ve Kasper Dolberg'in golleriyle 2-1 yenen Danimarka adını yarı finale yazdırarak rakibini beklemeye başladı.

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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Çekya ile Danimarka yarı finale yükselme maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında etkili oynayan taraf Danimarka'ydı. Maça hızlı başlayan Danimarka golü de 5. dakikada Delaney'le buldu.

1-0 üstünlüğü eline geçiren Danimarka, 42. dakikada Dolberg'le durumu 2-0'a getirdi ve devre arasına üstün giden taraf oldu.

İkinci yarıda maça ortak olmak isteyen Çekya aradığı golü 49. dakikada buldu. Çekya'da sahneye çıkan Schick durumu 2-1'e getiren golü attı ve takımını maçta tuttu.

İki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen maçta başka gol sesi çıkmadı. En son 1992'de Avrupa şampiyonu olan Danimarka, o tarihten sonra ilk kez yarı finale yükseldi.