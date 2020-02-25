EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için Corona virüs tehlikesi

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, 12 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020 için açıklamalarda bulundu.

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Çin'de başlayan Corona virüsü salgınında ölü sayısı gün geçtikçe artarken ölümcül virüs futbola da sirayet etti.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, bazı ülkelerde futbolu etkileyen virüsle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şu anda gözlem aşamasındayız. Ülke ülke bütün durumları gözlemliyoruz. Futbolu durdurmak gibi bir düşüncemiz yok. EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz.

''Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız"

Eğer Corona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."