Etrafını sardılar imdadına 10 polis yetişti! Aleyna Tilki'nin sokakta zor anları
Sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam yolda yürürken polislerden yardım istemek zorunda kaldı.
19 yaşındaki Aleyna Tilki, henüz genç yaşına rağmen milyonlarca dinlenmeye ulaşmış bir şarkıcı. Kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Tilki, bu durumun zorluklarını da yaşamıyor değil. Geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla Taksim'e giden Tilki, hayranlarının etrafını sarmasıyla polislerden yardım istemek zorunda kaldı.
Bir kafede arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen Aleyna Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onların refakati ile çıkabildim” dedi. Tilki, daha sonra aracına binip oradan uzaklaştı.
Peki genç yaşına rağmen hemen hemen her gün magazin sayfalarında yerini almayı başaran Aleyna Tilki kimdir? Genç şarkıcı, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.