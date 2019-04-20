Etkisi inanılmaz Sütle karıştırıp yüzünüze sürdüğünüzde...

Yulafın doğal temizleyici özelliği vardır. İçindeki saponin maddesi cildi fazla yağ ve kirden arındırır. Yarım bardak yulafı süt ile karıştırıp bir gece bekletin. Sabah uyandığınızda süzün ve kalan suyla cildinizi yıkayın. Her gün bu işlemi yaptığınızda cildinizi yağ ve kirden arındırarak, cilt tonunuzu da eşitlemiş olacaksınız. Bu maske cilt lekelerini de ortadan kaldırabilir.