Etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor
İçinde bulunan protein ve mineraller sayesinde son derece sağlıklı olan muz, aynı zamanda lezzetli bir meyvedir. Dünyada portakal ve elmadan sonra en çok tercih edilen üçüncü meyve olarak bilinir. Faydaları sayısız olan muzu düzenli olarak her gün 2 adet yediğinizde olumlu sonuçlar alacaksınız. İşte etkileri...
Posalı, tropik bir meyve olan muz hemen hemen herkesin severek tükettiği bir gıdadır. Muzu doğrudan yiyebilir, meyve salatalarında ya da hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Hatta onunla yapılan içeceklerin bile tadına doyum olmaz. Şimdi bu meyveyi düzenli olarak tükettiğinizde başınıza gelecek olumlu etkilerden bahsedeceğiz;
Krampları azaltır: Gece bacağınıza giren krampın sancısıyla hiç uyandınız mı? Eğer bu durumu sıklıkla yaşıyorsanız muz yiyerek üstesinden gelebilirsiniz. Muzda yüksek oranda potasyum bulunur ve bu da kasların daha az kasılmasına yardımcı olur.
Daha fazla enerji!
Muzda bulunan karbonhidratlar günlük bazda daha fazla enerji almanıza neden olur. Muzlar, bu enerjinin vücut tarafından yavaşça emilimini sağlar. Bu da diğer tatlı atıştırmalıklarından daha uzun süre enerji vermesi anlamına gelmektedir.
Anemiye karşı yardımcı olur
Demir eksikliğiniz varsa muz yemek iyi bir fikirdir. Muzdaki demir oranı yüksektir. Bu sayede vücudunuzdaki hemoglabin oranı artar.