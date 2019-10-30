Etiyopya'nın en tepesinde yaşıyorlar eski islamı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar
Nüfusunun neredeyse yüzde 30'unun Müslüman olduğu Etiyopya'da bulunan Simen Dağları’nın tepesindeki 900 yıllık Şonke köyünde, 250 Müslüman vatandaş yaşıyor.
Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan ve Simen Dağları'nın tepesinde bulunan Şonke Köyü'nün sakinleri, söylenenlere göre 900 yıldır burada. Bu köyde 20'den fazla kuşağın yaşadığını belirten köy sakinleri, anlattıklarına göre eski İslam'ı öğretiyorlar.
BBC'nin hazırladığı belgesele göre Şonke köyünde yaşayan Argobbalar, atalarının Arap olduğunu düşünüyor. Şonke Camii'nin imamı Hacı Muhammed de, burada eski İslam'ı öğrettiklerini belirtiyor.
Güvenlik gerekçesiyle iki girişi var: Argobba’nın ‘Araplar geldi’ anlamına geldiğini söyleyen cami imamı Muhammed,bulundukları köyün güvenlik gerekçesiyle iki girişi olduğunu söylüyor.
Kuran eğitimi en iyi burada veriliyor: Bölgedeki Şonke Camii ise, din eğitimiyle tanınıyor. İmam Muhammed de, Kuran eğitiminin bu kadar iyi ve özüne sadık verildiği başka bir yerin olmadığını söylüyor.