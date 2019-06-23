Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı yaralandı

ETİYOPYA Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in Amhara eyaletindeki başarısız darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu.

Televizyon kanalına konuşan Ali, Amhara eyaletinin başkenti Bahirdar'daki yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde ölen ve yaralananlar olduğunu söyledi ancak sayıyla ilgili net bilgi vermedi.

Mekonnen'in darbe girişimini bastırmaya çalışırken kendisine yakın kişilerce saldırıya uğradığını ve yaralandığını söyleyen Ali, saldırıyı gerçekleştirenlerin gözaltına alındığını kaydetti. Mekonnen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Yerel hükümeti hedef alan darbe girişimi bastırıldı

Etiyopya Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun dün gece geç saatlerde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amhara’da yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söylemişti.