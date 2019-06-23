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Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı yaralandı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı yaralandı

ETİYOPYA Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in Amhara eyaletindeki başarısız darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu.

Televizyon kanalına konuşan Ali, Amhara eyaletinin başkenti Bahirdar'daki yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde ölen ve yaralananlar olduğunu söyledi ancak sayıyla ilgili net bilgi vermedi.

Mekonnen'in darbe girişimini bastırmaya çalışırken kendisine yakın kişilerce saldırıya uğradığını ve yaralandığını söyleyen Ali, saldırıyı gerçekleştirenlerin gözaltına alındığını kaydetti. Mekonnen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Yerel hükümeti hedef alan darbe girişimi bastırıldı

Etiyopya Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun dün gece geç saatlerde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amhara’da yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söylemişti.

Etiyopya'nın devlet yapısı

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor. Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını Amharalar oluşturuyor. Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artışa geçtiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.

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