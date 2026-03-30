Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu! Gözaltılar var

Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Etimesgut Belediyesi’ne 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ve iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu! Gözaltılar var - Resim: 0

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi ve Etimkent A.Ş.'nin hesaplarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma, Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere dayanıyor.

'Zimmet' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."

