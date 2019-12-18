Ethem Sancak'tan Kılıçdaroğlu'na: Ulan... Ya görmemişsin sen ya dayak yememişsin

Habertürk ekranlarında yayınlanan programda konuşan Ethem Sancak, "Ulan sen 20 milyar doları bir arada görmemişsin ya dayak yememişsin" ifadelerini kullandı.

"Dayak yememişsin"

Ethem Sancak, Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullandı: ’20 milyar dolar’ diyor. Ulan sen 20 milyar doları ya bir arada görmemişsin ya dayak yememişsin. Şu anda Turkcell'in dışında 20 milyar dolarlık hiçbir şirketimiz yok. Atıyor işte. Bilmiyor hesabı. Hesap uzmanı olmasına rağmen hakikaten cahil bir hesap uzmanı.