Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC ihalesiyle başlayan ve Altay Tank'ı ihalesine kadar gelen sürecin AK Parti tarafından dizayn edildiği iddiasına sert çıktı. Sancak tüm bunların CHP'nin senaryosu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TMSF'nin BMC'nin ihalesi için üç kez ihaleye çıktığını; ancak ihaleye kimsenin katılmadığını söyledi. Son ihalede, ihale fiyatını kendi rızasıyla artırarak aldığını söyleyen Sancak, devletin verdiği süper teşvikten Koç grubunun da yararlandığını anlattı. Sancak, tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları ise CHP'nin senaryosu olarak nitelendirdi.

Ethem Sancak, Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. BMC ihalesiyle başlayan süreçte AK Parti'nin kendisine kolaylık yaptığını ve bazı ihalelerde önünün açıldığı eleştirilerine cevap veren Sancak, TMSF'nin BMC ihalesine davete rağmen kimsenin katılmadığını ve ihaleyi de kendisinin kazandığını söyledi.

"CHP her zamanki gibi sazan gibi düştü"

Sosyal medyada yer alan iddialara CHP'nin de katıldığını söyleyen Sancak, CHP'nin de kurulan bu tuzağa sazan gibi düştüğünü ileri sürdü. İşte Sancak'ın o sözleri:

"Maalesef ana muhalefette katıldı her zaman ki gibi sazan gibi düştü o tuzağa. Benim orada bir şirketim var amca çocuklarımının çok başarılı. Onu da yan yana getirdiler. Ethem Sancak yıkacak ve rezidans yaptıracak. Fabrika aynı yerde duruyor. 300 milyon dolar yatırım yaptık fabrikaya. Şu anda Avrupa'nın en modern otomotiv fabrikası robotlarla üretilen. Fabrikanın kendisine 200 milyon dolar yatırım yaptık. Şu anda Türkiye'nin en modern otomotiv fabrikası.

"BMC ihalesine kimse katılmadı"

BMC ihalesinde neden tektik onu anlatayım. TMSF ihaleye çıktı ve bir tarih ilan etti. O süre geldi benden başka müracaat eden olmadı. İptal ettiler o ihaleyi uzattılar tekrardan. İki ay daha uzatıldı yine giren olmadı. Bir kez daha uzattılar ve üçüncü uzatmadan sonra da kimse girmedi. Neden mi? Çünkü o şirketin değeri 200 milyon lirayı geçmez diyordu herkes. Önce 900 ilan etti, kimse girmeyince 750'ye indirdiler. Yine de girmeyince mecbur kaldılar ve ben girdim hatta 700'dü 50 bini de ben pazarlıkla artırdım."

"Bunlar CHP'nin tezleri"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Ethem Sancak'a BMC ihalesiyle sunulmaya başlanan imkanların başka firmalara tanınmadığını söyledi.

İşte Sancak'ın bu iddialara verdiği o cevap;

"Bu tamamen kurgu ve senaryo. CHP'nin tezlerini haklı göstermek için kurduğu bir senaryo. Bana beyefendi desin ki sizin bu yaptıklarınızın hiçbiri yasalara ve mevzuata uygun değilse anlarım. Örneğin süper teşvikten bahsediyor. Siz biliyor musunuz süper teşvik için başvuran şirket sayısı 15'in üzerindeydi. Bunların içerisinde bizimle beraber süper teşvik alan belki Koç'un projeleri de vardı. Yani siz bir proje hazırlıyorsunuz. Ben bir savunma sanayi üssü kuracağım, yerli arabayı yapacağım, tankı üreteceğim bunların hepsi milli stratejilere uygun ve 500 milyon dolar ve üstü için hazırlanan süper teşvikten yararlanacağım diyorsunuz. Biz ihaleye girerken bunların hiçbiri söz konusu değildi. Bunları da biz bilmiyorduk."

Meclis'te her hafta Ethem Sancak çantacı, bilmem ne zengini. Ayıp diye bir şey var.



Küçükkaya'nın Sancak'ın Erdoğan ile yakın ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Sancak, Küçükkaya'nın sözlerine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Sizin de Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkiniz var. Bununla mı suçlayayım sizi. Ben de siz onun sözcüsüsünüz desem yakışık alır mı? Ben düne kadar Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine vesile olanlardan birisiydim. Şimdi konuşturmayın bunu. Bakın böyle ön yargılı sorular sormayın. Bunlar gerçek değil. Ben izah ettim size. Kendiniz bir senaryo yazıyor ve sonra oynuyorsunuz.

"Milli bağımsızlığa zarar vermekten başka bir anlam ifade etmez"

Bakın benim üzerimde 6-7 aydır tepiniyor ana muhalefet. Hiç cevap verme gereği duymadım. Kayadan yel ne alır hiç bir şey almaz. Ama iş bu milli projeye saldırmaya gelince kimin işine yarar, kimin ekmeğine yağ götürür. Sen o milli motorun yapılmasını engelleyecek bir propaganda yaparsan ve kamuoyunu ona göre şartlandırırsan kusura bakmasınlar ama bilerek ya da bilmeyerek bu ülkenin milli bağımsızlığına zarar vermekten başka bir anlam ifade etmez.

"Çocuklarım playboy olsun diye yapmıyorum"

Bizim niyetimiz devleti söğüşlemek ve servetimize servet katmak değil. Biz istiyoruz ki göçüp gittiğimiz zaman arkamızdan bu ülkeye milli markalar bırakalım. Ben servetimi çocuklarıma playboy olsun, harcasınlar merakında değilim. Ben böyle bir milliyetçiyim onun için Tayyip Erdoğan'ın peşine düştüm.

"Yakıştıramıyorum..."

Allah'tan korkun yav! Meclis'te her hafta Ethem Sancak çantacı, bilmem ne zengini. Ayıp diye bir şey var. Yakıştıramıyorum ben ana muhalefet partisi liderine bunu."