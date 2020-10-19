Eterle bayıltıp spermleri çaldı deniyordu! Burçe Gürsel suskunluğunu bozdu

Burçe Gürsel yaklaşık 4 yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına almış ve babasının Rıfat Sarıcaoğlu olduğunu söylemişti. Gürsel, Şubat ayında yaptığı açıklamayla ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıklamıştı.