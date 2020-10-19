Eterle bayıltıp spermleri çaldı deniyordu! Burçe Gürsel suskunluğunu bozdu
Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, sosyal medyada ortaya atılan iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu’nun spermlerini çaldığı iddiası hakkında konuştu.
Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamıştı. Gürsel'in kısa süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Burçe Gürsel yaklaşık 4 yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına almış ve babasının Rıfat Sarıcaoğlu olduğunu söylemişti. Gürsel, Şubat ayında yaptığı açıklamayla ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıklamıştı.
Bunun üzerine Instagram’da Sarıcaoğlu’na ait olduğu söylenen hesaptan şu açıklama yapılmıştı: "Sevgili eşim Tülay beni bilip tanıyor olsa da internette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata'dan sonra çocuğum olmadı."
Eterle bayıltı: ''Tülaycığımla ben Ata'mızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burçe adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı.''