"Eteğini çıkar" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldız Tilbe'den hayranına tokat gibi cevap!
Delikanlım, Yürü Anca Gidersin, Ummadığın Anda ve daha birçok şarkısıyla gönüllere taht kuran söz yazarı kimliği ile de adından söz ettiren Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Sevilen sanatçı bir ara hayranının sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Tilbe öyle bir cevap verdi ki...
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı kimliği ile de hafızalara kazınan Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye'de hayranlarıyla buluşan sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirdi. Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı. Sevilen sanatçı hayranına tokat gibi cevap vererek " "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım" dedi.
Sahnelerin güçlü sesi Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye’de sevenleriyle buluştu.
Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, kendisine laf atan hayranıyla sahnede sözlü olarak tartıştı.
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.