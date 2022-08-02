"Eteğini çıkar" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldız Tilbe'den hayranına tokat gibi cevap!

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı kimliği ile de hafızalara kazınan Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye'de hayranlarıyla buluşan sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirdi. Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı. Sevilen sanatçı hayranına tokat gibi cevap vererek " "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım" dedi.