'Eteğin altına elini sokmuştu' deyip Aygün Aydın itiraf etti! Ece Ronay sonrası Mehmet Ali Erbil'e ikinci şok
Şarkıcı Ece Ronay'ın, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmesinin ardından Aygün Aydın'dan ortalığı karıştıracak itiraf geldi.
'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, iki gün önce klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını ve ses kayıtlarını ifşa etmişti.
Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozmuştu.
Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Ece Ronay'ın, "Erbil'in asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile buluşmuştu.