'Eteğin altına elini sokmuştu' deyip Aygün Aydın itiraf etti! Ece Ronay sonrası Mehmet Ali Erbil'e ikinci şok

Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.